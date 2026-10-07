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07 жовтня 2026, 20:45

На Рівненщині жінка через банкінг викрала понад 217 тисяч гривень підопічної

07 жовтня 2026, 20:45
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Фото: поліція Рівненської області
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У Рівненському районі перед судом постане 26-річна жителька селища Мізоч, яку підозрюють у викраденні понад 217 тисяч гривень із банківського рахунку підопічної свого чоловіка

Про це повідомила поліція Рівненської області, передає RegioNews.

Кіберполіцейські спільно зі слідчими встановили, що жінка отримала доступ до мобільного банківського застосунку дівчини, яка на той час була неповнолітньою. У період із січня по березень цього року вона, усвідомлюючи, що кошти їй не належать, оплачувала ними власні покупки через інтернет-банкінг.

Коли дівчина досягла повноліття та отримала можливість самостійно розпоряджатися своїми коштами, вона виявила, що на її банківському рахунку бракує значної суми грошей.

У поліції зазначають, що внаслідок протиправних дій 18-річній жительці Здолбунова завдано матеріальної шкоди на 217 241 гривню.

Досудове розслідування завершили, а матеріали кримінального провадження скерували до суду.

Під час розслідування жінці повідомили про підозру. Водночас обставинами, які можуть пом’якшити покарання, правоохоронці називають її щире каяття, активне сприяння розкриттю кримінального правопорушення та часткове добровільне відшкодування завданих збитків.

Нагадаємо, що у Миколаєві судили чоловіка за крадіжку з магазину "Аврора". Чоловік вкрав 13 шоколадок на суму 1 772 гривень. Продавчиня помітила крадіжку, побігла за ним, вимагала повернути товар. Однак чоловік почав тікати.

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