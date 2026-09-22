На Рівненщині судитимуть зловмисника, який завдав тяжкого ножового поранення знайомому

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У Рівненському районі перед судом постане чоловік, якого підозрюють у заподіянні тяжкого ножового поранення своєму знайомому

Про це повідомила поліція Рівненської області, передає RegioNews .

Потерпілого госпіталізували до лікарні з колото-різаною раною грудної клітки, пошкодженням судин та гемотораксом. За висновком судово-медичної експертизи, отримані ним тілесні ушкодження належать до категорії тяжких.

Правоохоронці затримали нападника та повідомили йому про підозру. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Наразі він продовжує перебувати під вартою.

Досудове розслідування завершено. Матеріали кримінального провадження разом з обвинувальним актом скерували до суду для розгляду по суті.

Нагадаємо, що на Черкащині ювенальні слідчі повідомили про підозру трьом людям у катуванні 17-річного хлопця. Суд обрав усім фігурантам запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.