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15 вересня 2026, 16:19

У Рівному 17-річний кур'єр шахраїв забрав у пенсіонера понад 8 тисяч доларів

15 вересня 2026, 16:19
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Фото: поліція Рівненської області
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У Рівному поліцейські викрили 17-річного жителя Рівненського району, якого підозрюють у шахрайстві

Про це повідомляє поліція Рівненської області, передає RegioNews.

Хлопець забрав у 87-річного чоловіка заощадження після того, як спільник телефоном повідомив пенсіонеру, що його донька нібито потрапила в ДТП і потребує грошей на лікування.

За даними поліції, потерпілий отримав дзвінок від незнайомця, який розповів про вигадану аварію. Невдовзі до квартири пенсіонера прийшов молодик, якому чоловік, бажаючи допомогти доньці, передав усі свої заощадження — 8700 доларів та 22 тисячі гривень.

Правоохоронці оперативно встановили особу чоловіка, який безпосередньо забирав гроші. 17-річного жителя Рівненського району затримали на вулиці Київській у Рівному.

За даними слідства, юнак добровільно видав поліцейським частину отриманих коштів. Попередньо встановлено, що він погодився на пропозицію заробітку в інтернеті через складне матеріальне становище.

Слідчі розпочали досудове розслідування за частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України — шахрайство, вчинене у великих розмірах.

Нагадаємо, що у Чернівецькій областях правоохоронці розслідують справи щодо шахрайства. Місцевих жителів ошукали псевдо-продавці в інтернет-магазинах.

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