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26 серпня 2026, 18:59

Керівник будівельної фірми постане перед судом за розкрадання понад 2 млн грн на Рівненщині

26 серпня 2026, 18:59
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Фото ілюстративне
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На Рівненщині перед судом постане 36-річний киянин — керівник будівельної компанії, якого обвинувачують у привласненні та легалізації понад 2,2 млн грн бюджетних коштів. За скоєне йому може загрожувати до шести років позбавлення волі

Про це повідомила поліція Рівненської області, передає RegioNews.

За даними слідства, чоловік, будучи директором товариства з обмеженою відповідальністю, уклав із Регіональним офісом водних ресурсів у Рівненській області договори на виконання робіт з укріплення берега річки Стир поблизу Хрінницького водосховища.

Як встановили правоохоронці, керівник компанії знав, що необхідні матеріали фактично постачав інший виконавець за нижчою ціною. Однак у документах він зазначив підконтрольне підприємство та завищив вартість і обсяги витрат.

Надалі чоловік подав замовнику фіктивні звіти, на підставі яких отримав оплату з бюджету.

У результаті, за даними слідства, він незаконно заволодів 2 281 910 грн бюджетних коштів.

Правоохоронці також встановили, що після цього фігурант перерахував незаконно отримані гроші на рахунок свого батька-підприємця. Таким чином, за версією слідства, він намагався легалізувати кошти.

Слідчі за процесуального керівництва прокуратури повідомили чоловікові про підозру. Матеріали кримінального провадження скерували до суду.

Нагадаємо, що правоохоронці викрили корупційну схему в Київзеленбуді. Чиновники привласнили понад 3,5 мільйона гривень.

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