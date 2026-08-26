Керівник будівельної фірми постане перед судом за розкрадання понад 2 млн грн на Рівненщині

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На Рівненщині перед судом постане 36-річний киянин — керівник будівельної компанії, якого обвинувачують у привласненні та легалізації понад 2,2 млн грн бюджетних коштів. За скоєне йому може загрожувати до шести років позбавлення волі

Про це повідомила поліція Рівненської області, передає RegioNews .

За даними слідства, чоловік, будучи директором товариства з обмеженою відповідальністю, уклав із Регіональним офісом водних ресурсів у Рівненській області договори на виконання робіт з укріплення берега річки Стир поблизу Хрінницького водосховища.

Як встановили правоохоронці, керівник компанії знав, що необхідні матеріали фактично постачав інший виконавець за нижчою ціною. Однак у документах він зазначив підконтрольне підприємство та завищив вартість і обсяги витрат.

Надалі чоловік подав замовнику фіктивні звіти, на підставі яких отримав оплату з бюджету.

У результаті, за даними слідства, він незаконно заволодів 2 281 910 грн бюджетних коштів.

Правоохоронці також встановили, що після цього фігурант перерахував незаконно отримані гроші на рахунок свого батька-підприємця. Таким чином, за версією слідства, він намагався легалізувати кошти.

Слідчі за процесуального керівництва прокуратури повідомили чоловікові про підозру. Матеріали кримінального провадження скерували до суду.

Нагадаємо, що правоохоронці викрили корупційну схему в Київзеленбуді. Чиновники привласнили понад 3,5 мільйона гривень.