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26 серпня 2026, 18:13

На Рівненщині ліквідували канали наркозбуту та повідомили про підозру чотирьом ділкам

26 серпня 2026, 18:13
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Фото: поліція Рівненської області
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На Рівненщині поліцейські в межах завершального етапу загальнодержавної антинаркотичної спецоперації "РУБІКОН" викрили трьох збувачів наркотиків і психотропних речовин, а також схему використання коштів, отриманих від наркоторгівлі. Загалом чотирьом людям повідомили про підозру

Про це повідомила поліція Рівненської області, передає RegioNews.

Як встановили правоохоронці, 22-річний житель Вараського району збував канабіс.

Поліцейські задокументували два факти збуту. Під час затримання та обшуку у нього вилучили близько 20 грамів канабісу, пристрій для його вживання та мобільний телефон. Чоловіку повідомили про підозру за ч. 2 ст. 307 КК України. Він перебуває під вартою.

34-річна жителька Рівного збувала метамфетамін на території міста та області. Правоохоронці задокументували два епізоди її діяльності. Під час обшуку вилучили бурштин-сирець і мобільний телефон. Жінці повідомили про підозру за ч. 2 ст. 307 КК України. Їй обрали запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Ще один фігурант — 46-річний житель Рівного, який незаконно збував метадон. Поліцейські задокументували два факти збуту. Під час обшуку у нього вилучили 35 пігулок метадону та мобільний телефон. Чоловіку повідомили про підозру за ч. 1 ст. 307 КК України. Суд також обрав йому домашній арешт.

Крім того, 32-річний житель Волинської області, за даними слідства, використовував гроші, отримані від незаконного збуту особливо небезпечної психотропної речовини PVP, для подальшого функціонування наркобізнесу. Йому інкримінують ч. 1 ст. 306 КК України. На його майно та кошти на суму понад 1,32 млн грн наклали арешт.

Нагадаємо, що на Харківщині поліцейські затримали двох людей, яких підозрюють у незаконному збуті та пересиланні психотропних речовин через поштові відправлення. У них вилучили понад 1,1 кг речовини, схожої на PVP.

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