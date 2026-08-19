На Рівненщині влаштували "туризм" для ухилянтів за тисячі доларів

Фото: Нацполіція

У Рівненській області викрили черговий канал для переправлення чоловіків за кордон. Загалом організатор розраховував заробити близько 71 тисячі доларів США та 13 тисяч євро

Про це повідомляє поліція Рівненської області, передає RegioNews.

Як з'ясували правоохоронці, організатор схеми з березня минулого року по березень цього року через месенджер шукав чоловіків, які хочуть виїхати за кордон. В результаті він організував незаконне переправлення 17 чоловіків за кордон.

"Оскільки підозрюваний наразі перебуває на території Республіки Польща, письмове повідомлення про підозру в установленому законом порядку вручили його близькій родичці. Крім того, волинські правоохоронці вже оголосили молодика в міжнародний розшук за вчинення іншого злочину", - кажуть правоохоронці.

Нагадаємо, СБУ та Нацполіція викрили вісьмох організаторів схем ухилення від мобілізації у різних регіонах України. За суми від 2,5 до 8,5 тисячі доларів ділки допомагали військовозобов’язаним виїхати за кордон або отримати фальшиві документи для уникнення призову.