На Рівненщині пересадили органи посмертного донора чотирьом людям

Фото: Сергій Подолін/ телеграм

У Рівненській області органи посмертного донора пересадили чотирьом людям, які чекали на трансплантацію. Медики вилучили серце, печінку та дві нирки

Про це повідомив перший заступник голови Рівненської ОДА Сергій Подолін, передає RegioNews .

Забір органів провели у Рівненській обласній клінічній лікарні імені Юрія Семенюка. Серце, печінку та дві нирки отримали пацієнти, які потребували трансплантації. Серед них була дитина.

"Днями у Рівненській обласній клінічній лікарні імені Юрія Семенюка відбувся черговий забір органів у посмертного донора. Серце, печінку та дві нирки отримали люди, які чекали на трансплантацію. Серед них — дитина", — написав Подолін.

За його словами, усі пересаджені органи наразі працюють.

Посадовець висловив подяку родині донора, яка погодилася на трансплантацію та таким чином дала шанс на життя чотирьом людям.

Також Подолін подякував медикам Рівненської обласної клінічної лікарні, трансплант-координаторам, анестезіологам та всій медичній команді за професійну й злагоджену роботу.

Нагадаємо, що раніше Львівські хірурги видалили у 44-річної жительки Львівщини рідкісне паразитарне утворення печінки, яке за своїми ознаками нагадувало злоякісну пухлину. Під час операції лікарям вдалося зберегти значно більше здорової тканини органа, ніж планували.