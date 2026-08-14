Фото: поліція

ДТП сталася у Рівному 13 серпня близько 18:40 на перехресті вулиць Соборної, Князя Володимира та Княгині Ольги

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Карета екстреної меддопомоги зіткнулася з автомобілем Dodge Journey, за кермом якого перебував 29-річний житель села Забороль.

Внаслідок зіткнення "швидка" перекинулася на бік. Травмувався екіпаж медиків у складі трьох осіб. Попередньо, у них діагностували незначні ушкодження.

У поліції зазначають, що спецтранспорт рухався з увімкненими проблисковими маячками та звуковою сиреною.

На місці події працювали слідчий і патрульні, рух ділянкою тимчасово ускладнювався.

Нагадаємо, вдень 11 серпня на Тернопільщині автобус із пасажирами потрапив в ДТП. Травми отримали водії легковика та автобуса, обійшлося без госпіталізації.