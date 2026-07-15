Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

В ночь на 15 июля РФ атаковала Украину двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 и 122 ударными БпЛА типа Shahed (в т.ч. реактивными), Гербера, Италмас и дронами-имитаторами типа "Пародия"

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Воздушную атаку отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, беспилотные системы и мобильные огневые группы.

По состоянию на 08:30 силы ПВО уничтожили или подавили 101 российский беспилотник на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание ракет и 18 ударных БПЛА на 19 локациях, а также падение обломков сбитых целей на 7 локациях.

В ПС подчеркнули, что атака продолжается. В воздушном пространстве есть вражеские дроны.

Кроме того, около семи утра враг нанес повторный авиационный удар по Одессе.

Напомним, утром 15 июля российские военные нанесли удар по АЗС на севере Житомирской области. Известно о двух пострадавших.