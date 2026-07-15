23:35  14 июля
Бензин в Украине дешевеет: какие цены на АЗС
23:55  14 июля
В Украине обвалились цены на "борщовый набор": цены на популярные овощи
00:55  15 июля
Актриса Наталья Денисенко призналась, сколько тратит на свои волосы
UA | RU
UA | RU
15 июля 2026, 08:54

На Закарпатье поезд насмерть сбил мужчину

15 июля 2026, 08:54
Читайте також українською мовою
Фото: полиция
Читайте також
українською мовою

Происшествие случилось 14 июля около 13:00 на железнодорожном пути в Чопе

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Поезд совершил наезд на 49-летнего мужчину. От полученных травм он погиб на месте.

Правоохранители принимают меры по установлению места жительства и поиску родных погибшего.

По данному факту возбуждено уголовное производство.

Напомним, днем 30 июня в Ровенской области грузовой поезд сбил насмерть 33-летнюю женщину. По словам машиниста, женщина внезапно вышла на железнодорожные пути.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Закарпатье происшествия железная дорога погибший поезд
13 июля 2026
"Я такой же человек!": с какими трудностями тяжелораненые ветераны сталкиваются в мирной жизни
Отсутствие внимания со стороны органов власти, недостаточная пенсия и непонимание со стороны общественности. Ветераны, получивших инвалидность на фронте, рассказали об особенностях их адаптации к граж...
09 июля 2026
Бунт против ТЦК в Львове. Чем угрожают Украине подобные протесты
Радикализация украинского общества и, в ответ, силовых структур может привести к тому, что демократическую Украину уничтожит не Кремль, а сами украинцы как простые граждане, так и избранная ими власть
01 июля 2026
Коррупционный марафон. Что известно о новых делах НАБУ против нардепов от "Слуги народа"
Верховная Рада IX созыва войдет в историю большим количеством коррупционных скандалов и уголовных дел
26 июня 2026
Заминированная страна. Можно ли вернуть жизнь на "мертвые земли"
Украина является самой заминированной страной мира: до 20% всей огромной территории загрязнено взрывоопасными предметами. О том, как люди выживают при таких условиях, и какие меры стоило бы предпринят...
На Черниговщине в реке нашли мертвым 10-летнего мальчика
15 июля 2026, 11:30
Смертельное ДТП на Днепропетровщине: грузовик раздавил легковушку
15 июля 2026, 11:12
Власть и безумные деньги: две причины увольнения Федорова
15 июля 2026, 10:57
Россияне сбросили шесть КАБов на Сумы: есть попадание возле медучреждений, три человека погибли
15 июля 2026, 10:42
На Львовщине легковушка влетела в трактор: погиб мужчина
15 июля 2026, 10:27
Из-за вражеских обстрелов и непогоды в ряде областей Украины обесточены потребители
15 июля 2026, 10:14
В Сумах российские дроны атаковали две АЗС: тяжело раненый водитель маршрутки
15 июля 2026, 09:55
В Ровенской области мужчина подорвал себя гранатой в доме
15 июля 2026, 09:40
Ракетно-дроновые удары по Одесщине: повреждены многоэтажка, предприятие и газопровод, есть жертвы
15 июля 2026, 09:26
"Слуга народа" сегодня внесет кандидатуру Корецкого на должность премьера, – нардеп Железняк
15 июля 2026, 09:09
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
"Я такой же человек!": с какими трудностями тяжелораненые ветераны сталкиваются в мирной жизни
Бунт против ТЦК в Львове. Чем угрожают Украине подобные протесты
Все публикации »
Остап Ярыш
Виктор Шлинчак
Валерий Пекар
Все блоги »