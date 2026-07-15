Россияне ударили по АЗС в Житомирской области: есть раненые
Утром 15 июля российские военные нанесли удар по одной из автозаправочных станций в Малинской громаде, что на севере Житомирской области
Об этом сообщил глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко, передает RegioNews.
Известно о двух пострадавших в результате атаки. Раненых госпитализировали, им оказывают необходимую медпомощь.
"Враг продолжает терроризировать северные районы Житомирщины", – отметил глава ОВА.
Бунечко отметил важность соблюдения правил безопасности во время воздушной тревоги, особенно находясь на АЗС.
Напомним, утром 15 июля враг снова атаковал Одессу. Повреждены дома, есть погибшие и раненые.
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