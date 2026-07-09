Смерть на балконе: в Киеве мужчине сообщили о подозрении из-за гибели собаки в жару

Фото: Нацполиция

В Киеве правоохранители сообщили о подозрении 37-летнему местному жителю, который оставил свою собаку закрытой на балконе во время сильной жары. Животное погибло

Об этом сообщила Нацполиция, передает RegioNews .

Как сообщили в полиции, следователи Голосеевского управления установили, что мужчина оставил собаку под прямыми солнечными лучами на длительное время. Из-за перегрева животное погибло.

По факту жестокого обращения с животным, повлекшее его гибель, мужчине сообщили о подозрении.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет. Правоохранители продолжают досудебное расследование.

Напомним, что в столице расследуют обстоятельства смерти собаки . Оказалось, что животное погибло от сильной жары.