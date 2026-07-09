Смерть на балконе: в Киеве мужчине сообщили о подозрении из-за гибели собаки в жару
В Киеве правоохранители сообщили о подозрении 37-летнему местному жителю, который оставил свою собаку закрытой на балконе во время сильной жары. Животное погибло
Об этом сообщила Нацполиция, передает RegioNews .
Как сообщили в полиции, следователи Голосеевского управления установили, что мужчина оставил собаку под прямыми солнечными лучами на длительное время. Из-за перегрева животное погибло.
По факту жестокого обращения с животным, повлекшее его гибель, мужчине сообщили о подозрении.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет. Правоохранители продолжают досудебное расследование.
Напомним, что в столице расследуют обстоятельства смерти собаки . Оказалось, что животное погибло от сильной жары.
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