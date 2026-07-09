Обстрелы Днепропетровщины: трое раненых, уничтожена АЗС и повреждена амбулатория

Фото: полиция Днепропетровской области

9 июля враг атаковал беспилотниками Солонянскую общину. Уничтожена автозаправочная станция. В Слобожанской общине произошло возгорание на территории частного домовладения

Об этом сообщает полиция Днепропетровской области, передает RegioNews .

Российские войска атаковали более 10 населённых пунктов Никопольского района. После девяти часов оккупанты направили FPV-дрон на частный дом в Никополе. В результате атаки ранения получил 55-летний владелец дома.

После обеда враг нанес еще один удар FPV-дроном по административному зданию амбулатории в одном из сел Покровской сельской общины.

Ранения получила 59-летняя медицинская работница. Около 19:00 российские войска произвели артиллерийский обстрел береговой линии Красногригорьевской общины, попав по жилым домам.

Пострадал 52-летний мужчина.

На месте работали следственно-оперативные группы полиции.

Напомним, что ночью российские войска в очередной раз атаковали Краматорск. Под ударом оказался частный жилищный сектор – повреждены три дома, возникли пожары.