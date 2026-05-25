Смертельна ДТП на Рівненщині: мотоцикл вилетів на зустрічну смугу та влетів у Hyundai
Смертельна ДТП сталась 24 травня, близько 22:20 на автодорозі між селами Кам’янка та Антонівка. На жаль, загинула людина
Про це повідомляє поліція Рівненської області, передає RegioNews.
Попередньо, 20-річний водій мотоциклу Viper виїхав на зустрічну смугу. Там він зіткнувся з Hyundai, за кермом якого був 40-річний чоловік. Внаслідок ДТП, на жаль, мотоцикліст загинув від отриманих травм.
"За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого, слідчий розпочав досудове розслідування за ч. 2 ст. 286 КК України", - повідомили в поліції.
Нагадаємо, що на Сумщині поліцейські встановлюють обставини смертельної дорожньо-транспортної пригоди, яка сталася у селі Хоружівка.
