Смертельна ДТП на Рівненщині: мотоцикл вилетів на зустрічну смугу та влетів у Hyundai

Смертельна ДТП сталась 24 травня, близько 22:20 на автодорозі між селами Кам’янка та Антонівка. На жаль, загинула людина

Про це повідомляє поліція Рівненської області, передає RegioNews.

Попередньо, 20-річний водій мотоциклу Viper виїхав на зустрічну смугу. Там він зіткнувся з Hyundai, за кермом якого був 40-річний чоловік. Внаслідок ДТП, на жаль, мотоцикліст загинув від отриманих травм.

"За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого, слідчий розпочав досудове розслідування за ч. 2 ст. 286 КК України", - повідомили в поліції.

