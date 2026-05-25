Смертельна ДТП у Рівному: загинув 20-річний пішохід

Фото: Національна поліція

У Рівному сталася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої загинув 20-річний пішохід

Про це повідомила поліція обалсті, передає RegioNews.

Зазначається, що автопригода трапилася 24 травня близько 23:50 на вулиці Соборній у центрі міста.

За попередніми даними слідства, водій автомобіля Audi, 29-річний житель села Дядьковичі, здійснив наїзд на молодика, який переходив дорогу на заборонений сигнал світлофора.

Від отриманих травм пішохід загинув на місці події. Особу загиблого наразі встановлюють.

За даними поліції, керманич легковика був тверезим.

Слідчі розпочали досудове розслідування за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України – порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого.

Нагадаємо, на Рівненщині правоохоронці також розслідують обставини дорожньо-транспортної пригоди, в якій серйозно постраждали двоє дітей. Аварія сталася 24 травня у селі Перемилівка.