15 травня 2026, 14:35

На Рівненщині іномарка збила дитину

Фото: Національна поліція
Аварія сталась 14 травня, близько 19 години на вулиці Басівкутській у Рівному. Правоохоронці розпочали розслідування

Про це повідомляє поліція Рівненської області, передає RegioNews.

Попередньо, 38-річний водій Opel Zafira не вибрав безпечної швидкості руху, не стежив за дорожньою обстановкою. В результаті він збив 10-річну дівчинку. Дитина переходила дорогу по нерегульованому пішохідному переході.

Внаслідок ДТП дитину госпіталізували із закритими переломами пальців ноги. Відомо, що на момент аварії водій був тверезим.

"За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху слідчий розпочав досудове розслідування за ч.1 ст.286 КК України", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, на Київщині повідомили про підозру водію вантажівки, який на нерегульованому пішохідному переході збив 8-річну дитину. Дівчинку госпіталізували, проте від отриманих травм вона померла в лікарні.

ДТП аварія Рівненська область
