На Рівненщині іномарка збила дитину

Аварія сталась 14 травня, близько 19 години на вулиці Басівкутській у Рівному. Правоохоронці розпочали розслідування

Попередньо, 38-річний водій Opel Zafira не вибрав безпечної швидкості руху, не стежив за дорожньою обстановкою. В результаті він збив 10-річну дівчинку. Дитина переходила дорогу по нерегульованому пішохідному переході.

Внаслідок ДТП дитину госпіталізували із закритими переломами пальців ноги. Відомо, що на момент аварії водій був тверезим.

"За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху слідчий розпочав досудове розслідування за ч.1 ст.286 КК України", - повідомили в поліції.

