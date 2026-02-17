12:37  17 февраля
Корректировал атаки по ТЭЦ: столичный айтишник получил пожизненное заключение
15:14  17 февраля
Подрыв авто в Одессе 16 февраля: СБУ задержала российского агента
14:52  17 февраля
Пытались скрыть халатность: на Драгобрате серьезно травмировался 10-летний мальчик
UA | RU
UA | RU
17 февраля 2026, 16:08

Издевался с пятилетнего возраста: на Хмельнитчине будут судить мужчину за неоднократное изнасилование падчерицы

17 февраля 2026, 16:08
Читайте також українською мовою
Фото: pixabay
Читайте також
українською мовою

В суд передали дело в отношении жителя Каменец-Подольского района, годами насиловавшего ребенка своей бывшей жены

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Офис генпрокурора.

По данным следствия, злоумышленник издевался над девочкой в течение восьми лет – с момента, когда ей было всего пять.

Преступления начались в 2017 году, когда обвиняемый жил в гражданском браке с матерью ребенка. Используя отсутствие женщины, он систематически совершал в отношении девочки насильственные действия, в частности в 2020 и 2024-2025 годах.

После разрыва отношений мужчина не остановился и продолжил преступления уже в собственном доме. Он приглашал к себе в гости совместного с бывшей супругой сына и его старшую сестру. Пока младший ребенок смотрел мультфильмы, мужчина совершал по отношению к девочке очередное сексуальное насилие.

Чтобы девочка молчала, отчим запугивал ее: угрожал расправой над ней и матерью. После лет издевательств 12-летняя девочка решилась все рассказать, и мать обратилась к правоохранителям.

Следователи установили не менее семи эпизодов особо тяжких преступлений.

Сейчас злоумышленник находится под стражей без права на залог. За изнасилование и развращение малолетней ему грозит высшее наказание – пожизненное заключение.

Напомним, в Запорожье буду судить мужчину, который несколько лет насиловал ребенка сожительницы. Злоумышленнику грозит пожизненное лишение свободы.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Хмельницкая область изнасилование несовершеннолетняя падчерица суд злоумышленник
16 февраля 2026
Между Трампом и Киевом: каким будет стратегический выбор Европы
В Мюнхене обсудили место Украины в новой архитектуре европейской безопасности
13 февраля 2026
Повестка для мэра. Как мобилизация становится средством политической расправы
Третий город Кропивниччины остался без мэра, которого сначала через суд восстановили в должности, а затем мобилизировали в армию, как он сам говорит, в качестве мести
11 февраля 2026
Бюджетная эпопея в Одессе. Справится ли новый глава города с наследием Труханова
Одесские местные депутаты отказались собираться на сессию и голосовать за бюджет развития
05 февраля 2026
Работа ФСБ в тылу: как Россия атакует Запад Украины
Российские спецслужбы не оставляют в покое даже самые отдаленные от фронта регионы Украины
Экс-заместитель одиозного начальника Одесского областного ТЦК подозревается в незаконном обогащении
17 февраля 2026, 15:55
Переплата 4,8 миллиона на генераторах: в Киеве будут судить чиновника КГГА
17 февраля 2026, 15:46
Свой бизнес после фронта: в Кривом Роге ветеранов учили запускать собственное дело
17 февраля 2026, 15:26
Подрыв авто в Одессе 16 февраля: СБУ задержала российского агента
17 февраля 2026, 15:14
Пытались скрыть халатность: на Драгобрате серьезно травмировался 10-летний мальчик
17 февраля 2026, 14:52
ВСУ поразили российский вертолет Ка-27 и три пункта управления дронами
17 февраля 2026, 14:38
Ракетный удар по Киевской телебашне: заочное подозрение получил еще один российский генерал
17 февраля 2026, 14:27
Россияне обстреляли центр Херсона: повреждены многоэтажки и учебное заведение
17 февраля 2026, 14:13
Массированная атака дронов на Сумы: пострадали шесть человек
17 февраля 2026, 13:58
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Между Трампом и Киевом: каким будет стратегический выбор Европы
Повестка для мэра. Как мобилизация становится средством политической расправы
Все публикации »
Владимир Фесенко
Юрий Касьянов
Остап Дроздов
Все блоги »