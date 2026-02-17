Фото: pixabay

В суд передали дело в отношении жителя Каменец-Подольского района, годами насиловавшего ребенка своей бывшей жены

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Офис генпрокурора.

По данным следствия, злоумышленник издевался над девочкой в течение восьми лет – с момента, когда ей было всего пять.

Преступления начались в 2017 году, когда обвиняемый жил в гражданском браке с матерью ребенка. Используя отсутствие женщины, он систематически совершал в отношении девочки насильственные действия, в частности в 2020 и 2024-2025 годах.

После разрыва отношений мужчина не остановился и продолжил преступления уже в собственном доме. Он приглашал к себе в гости совместного с бывшей супругой сына и его старшую сестру. Пока младший ребенок смотрел мультфильмы, мужчина совершал по отношению к девочке очередное сексуальное насилие.

Чтобы девочка молчала, отчим запугивал ее: угрожал расправой над ней и матерью. После лет издевательств 12-летняя девочка решилась все рассказать, и мать обратилась к правоохранителям.

Следователи установили не менее семи эпизодов особо тяжких преступлений.

Сейчас злоумышленник находится под стражей без права на залог. За изнасилование и развращение малолетней ему грозит высшее наказание – пожизненное заключение.

Напомним, в Запорожье буду судить мужчину, который несколько лет насиловал ребенка сожительницы. Злоумышленнику грозит пожизненное лишение свободы.