20:25  16 апреля
Появились подробности о продвижении россиян в Харьковской области
17:15  16 апреля
В поврежденном российской атакой кафе Днепра большой наплыв клиентов
16:05  16 апреля
После похолодания в Украину вернется потепление
UA | RU
UA | RU
16 апреля 2026, 20:45

В Ровенской области директор строительной фирмы "заработал" более 2 миллионов из бюджета

Читайте також українською мовою
Фото: Национальная полиция
Читайте також
українською мовою

В Ровенской области будут судить руководителя строительной фирмы. Он присвоил более 2 миллионов бюджетных средств

Об этом сообщает полиция Ровенской области, передает RegioNews.

35-летний киевлянин, бывший директор общества с ограниченной ответственностью, заключил договоры с Региональным офисом водных ресурсов в Ровенской области. Речь шла об укреплении берега реки Стырь на границе Хренницкого водохранилища.

Муж указал в актах подконтрольную фирму с завышенным объемом затрат. Благодаря этому он смог завладеть бюджетными средствами на сумму 2 281 910 гривен.

"В соответствии с санкцией статьи ему грозит от 7 до 12 лет лишения свободы", - сообщили в полиции.

Напомним, ранее в Украине разоблачили схему хищения и завышения расходов на топливо для Вооруженных Сил, что повлекло ущерб государству более 30 миллионов гривен.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
хищение полиция Ровенская область
Все новости »
Сергей Фурса
Леся Литвинова
Виталий Портников
Все блоги »