В Ровенской области директор строительной фирмы "заработал" более 2 миллионов из бюджета

В Ровенской области будут судить руководителя строительной фирмы. Он присвоил более 2 миллионов бюджетных средств

Об этом сообщает полиция Ровенской области, передает RegioNews.

35-летний киевлянин, бывший директор общества с ограниченной ответственностью, заключил договоры с Региональным офисом водных ресурсов в Ровенской области. Речь шла об укреплении берега реки Стырь на границе Хренницкого водохранилища.

Муж указал в актах подконтрольную фирму с завышенным объемом затрат. Благодаря этому он смог завладеть бюджетными средствами на сумму 2 281 910 гривен.

"В соответствии с санкцией статьи ему грозит от 7 до 12 лет лишения свободы", - сообщили в полиции.

