14 апреля 2026, 17:15

На Днепропетровщине директор "обогатился" на миллионы на "мертвых душах"

Фото: Национальная полиция
В Днепропетровской области разоблачили директора и работника предприятия. Речь идет о растрате миллионов гривен 

Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает RegioNews.

Как выяснили правоохранители, руководитель предприятий организовал схему. Он привлек работников кадровой службы бухгалтерии и руководителей подотделов.

Злоумышленники оформляли фиктивное трудоустройство. "Работники" действительно не работали, но на них поступали зарплаты. Ущерб оценивается более чем в 5,8 миллиона гривен.

В настоящее время подозреваемым оскорблена мера пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, ранее Служба безопасности разоблачила новые доказательства коррупционной деятельности руководителя Бучанского РТЦК и СП. По материалам дела, должностное лицо вместе с двумя сообщниками предлагало военнообязанным избежать призыва на основании фиктивных выводов ВЛК о "плохом здоровье". Кроме того, фигурант занимался еще незаконным обогащением.

полиция хищение Днепропетровская область
08 апреля 2026
Выборы "за два месяца". Почему Зеленский рискует оказаться в вакууме легитимности
Проект изменений в избирательное законодательство, работу над которым Украина вроде как начала еще в прошлом году, и пока не завершила, может выглядеть преждевременным и в чем-то даже провокативным. Н...
06 апреля 2026
"еБачок" и "Тысячевесна". Как власть растранжирила Резервный фонд
Украина на грани финансовой катастрофы стремится не избежать ее, а раздать как можно больше денег
03 апреля 2026
В ожидании выборов: как меняются политические расклады в Полтавской области
"Довира" наращивает мышцы, "За майбутне" ищет свое будущее, а в партии власти идут подковерные войны
31 марта 2026
Идентифицируй себя на камеру: как пожилые украинцы вынуждены бороться за пенсии
До 1 апреля пенсионеры, проживающие на временно оккупированных территориях (ВОТ), рискуют столкнуться с "заморозкой" пенсий если не подтвердят, что не получают выплаты из РФ
В Тернопольской области составили более 600 админпротоколов за совершение домашнего насилия
14 апреля 2026, 16:59
В Одесской области директор строительной фирмы "заработал" миллионы на жилье для военных
14 апреля 2026, 16:45
На Закарпатье мужчина похитил женщину с 3-летним ребенком
14 апреля 2026, 16:40
Завтра в Украине ударят морозы до -5 градусов
14 апреля 2026, 16:22
Дело на 13 млн грн: депутат ОПЗЖ из Ужгорода пытается снять арест с имущества
14 апреля 2026, 15:54
Украинские военные ударили по месту хранения российских БПЛА в Донецкой области
14 апреля 2026, 15:35
Ракетный удар по Днепру: 5 погибших и 25 раненых
14 апреля 2026, 15:23
Переехавший работать на Тернопольщину депутат Херсонского горсовета сложил свои полномочия
14 апреля 2026, 15:18
Россия атаковала иностранные торговые суда у побережья Одесщины
14 апреля 2026, 15:01
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Выборы "за два месяца". Почему Зеленский рискует оказаться в вакууме легитимности
"еБачок" и "Тысячевесна". Как власть растранжирила Резервный фонд
Все публикации »
Марина Данилюк-Ярмолаева
Виталий Портников
Остап Дроздов
Все блоги »