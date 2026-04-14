На Днепропетровщине директор "обогатился" на миллионы на "мертвых душах"

Фото: Национальная полиция

В Днепропетровской области разоблачили директора и работника предприятия. Речь идет о растрате миллионов гривен

Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает RegioNews.

Как выяснили правоохранители, руководитель предприятий организовал схему. Он привлек работников кадровой службы бухгалтерии и руководителей подотделов.

Злоумышленники оформляли фиктивное трудоустройство. "Работники" действительно не работали, но на них поступали зарплаты. Ущерб оценивается более чем в 5,8 миллиона гривен.

В настоящее время подозреваемым оскорблена мера пресечения в виде содержания под стражей.

