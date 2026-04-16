После похолодания в Украину вернется потепление

иллюстративное фото: из открытых источников

В ближайшие дни в Украине ожидается дождливая погода

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на синоптика Виталия Постриганя.

По его словам, в пятницу и субботу, 17-18 апреля, циклонические вихри над Беларусью и Турцией обеспечат в нашем регионе кратковременные дожди, иногда с грозами.

Температура ночью будет колебаться в пределах +3…+8 градусов, днем воздух прогреется до +12…+17.

"19 апреля, начнется волна стужи, относительной. С усиленным ветром будет поступать сухой арктический воздух. Температура ночью +2…+7, днем +10…+15. Местами выпадет небольшой дождь", – подытожил синоптик.

Как сообщалось, в Украине идет существенное потепление. Кое-где столбики термометров поднимутся до +19 градусов.