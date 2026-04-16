На Рівненщині директор будівельної фірми привласнив понад 2 мільйони з бюджету

На Рівненщині будуть судити керівника будівельної фірми. Він привласнив понад 2 мільйони бюджетних коштів

Про це повідомляє поліція Рівненської області.

35-річний киянин, який був директором товариства з обмеженою відповідальністю, уклав договори із Регіональним офісом водних ресурсів у Рівненській області. Йшлось про укріплення берега річки Стир на межі Хрінницького водосховища.

Чоловік вказав у актах підконтрольну фірму із завищеним обсягом витрат. Завдяки цьому він зміг заволодіти бюджетними коштами у сумі 2 281 910 гривень.

"Відповідно до санкції статті йому загрожує від 7 до 12 років позбавлення волі", - повідомили в поліції.

