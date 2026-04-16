16 апреля 2026, 20:20

На Львовщине ухилянтам продавали "билеты за границу" за 8 тысяч долларов

Фото: Национальная полиция
Во Львовской области выделили канал незаконного пересечения границы. Теперь организаторам грозит заключение

Об этом сообщает полиция Львовской области, передает RegioNews.

Организатором оказался 49-летний житель Закарпатской области. В схему он привлек 51-летнюю гражданскую жену, а также двух мужчин в возрасте 55 и 28 лет. Они организовали канал незаконной переправки военнообязанных мужчин на территорию ЕС. В частности, в Румынию.

Злоумышленники искали "клиентов", разрабатывали детальные планы и маршруты для незаконного пересечения границы, предоставляли инструкции, переправляли "клиентов" через государственную границу Украины за пределами пунктов пропуска. Свои "услуги" злоумышленники оценили от 7 до 8 тысяч долларов.

"За совершенное обвиняемым грозит наказание – лишение свободы на срок от семи до девяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет с конфискацией имущества", - сообщили в полиции.

Напомним, ранее директор медицинского учреждения в Тернопольской области организовал схему изготовления и выдачи фиктивных документов для выезда за границу. Стоимость такой "услуги" составила 5000 долларов США.

пересечение границы уклонение от мобилизации полиция Львовская область
08 апреля 2026
Выборы "за два месяца". Почему Зеленский рискует оказаться в вакууме легитимности
Проект изменений в избирательное законодательство, работу над которым Украина вроде как начала еще в прошлом году, и пока не завершила, может выглядеть преждевременным и в чем-то даже провокативным. Н...
06 апреля 2026
"еБачок" и "Тысячевесна". Как власть растранжирила Резервный фонд
Украина на грани финансовой катастрофы стремится не избежать ее, а раздать как можно больше денег
03 апреля 2026
В ожидании выборов: как меняются политические расклады в Полтавской области
"Довира" наращивает мышцы, "За майбутне" ищет свое будущее, а в партии власти идут подковерные войны
31 марта 2026
Идентифицируй себя на камеру: как пожилые украинцы вынуждены бороться за пенсии
До 1 апреля пенсионеры, проживающие на временно оккупированных территориях (ВОТ), рискуют столкнуться с "заморозкой" пенсий если не подтвердят, что не получают выплаты из РФ
