На Львовщине ухилянтам продавали "билеты за границу" за 8 тысяч долларов

Фото: Национальная полиция

Об этом сообщает полиция Львовской области, передает RegioNews.

Организатором оказался 49-летний житель Закарпатской области. В схему он привлек 51-летнюю гражданскую жену, а также двух мужчин в возрасте 55 и 28 лет. Они организовали канал незаконной переправки военнообязанных мужчин на территорию ЕС. В частности, в Румынию.

Злоумышленники искали "клиентов", разрабатывали детальные планы и маршруты для незаконного пересечения границы, предоставляли инструкции, переправляли "клиентов" через государственную границу Украины за пределами пунктов пропуска. Свои "услуги" злоумышленники оценили от 7 до 8 тысяч долларов.

"За совершенное обвиняемым грозит наказание – лишение свободы на срок от семи до девяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет с конфискацией имущества", - сообщили в полиции.

Напомним, ранее директор медицинского учреждения в Тернопольской области организовал схему изготовления и выдачи фиктивных документов для выезда за границу. Стоимость такой "услуги" составила 5000 долларов США.