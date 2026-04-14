В Одесской области директор строительной фирмы "заработал" миллионы на жилье для военных

Фото: Национальная полиция

В Одесской области разоблачили директора строительной фильмы. Оказалось, он присвоил деньги, которые выделилось на реконструкцию казарм.

Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает RegioNews.

Как выяснили правоохранители, Министерство обороны заключило договор со строительной компанией. Речь шла о реконструкции двухэтажной казармы в Одесской области. Из здания хотели сделать 39-квартирный жилой дом для военных и их семей.

47-летний директор решил завладеть частью средств. Из 11 миллионов, которые выделило государство, он присвоил почти 8,4 миллиона гривен. Деньги он перевел на свой счет и другой строительной фирме.

Теперь ему грозит до 12 лет лишения свободы.

