На Днепропетровщине друг семьи изнасиловал 12-летнюю девочку

В Павлоградском районе Днепропетровской области задержан подозреваемый в изнасиловании ребенка. Девочке, которая стала его жертвой, всего 12 лет

Об этом сообщает "Відомо", передает RegioNews.

Инцидент произошел летом прошлого года. 42-летний мужчина узнал, что 12-летняя девочка находится у дедушки и бабушки. Он подъехал к дому, позвонил ей и попросил выйти во двор якобы для разговора. Ребенок согласился, потому что это был не незнакомец, а друг семьи.

Когда девушка ушла, она не открыла врага. Однако педофил перелез через забор, повалил его на землю и силой изнасиловал. Из-за страха ребенок долго не рассказывал никому, однако со временем все же признался родителям. Взрослые сразу обратились в полицию.

Злоумышленник был задержан. Суд уже избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога — ему грозит до 15 лет тюрьмы.

