В Ровенской области обрушилась часть Таракановского форта

В Ровенской области обрушилась часть архитектурного памятника XIX века. Речь идет о Таракановском форте

Как передает RegioNews, об этом сообщил преподаватель Киевского национального университета строительства и архитектуры Андрей Швачко.

Также он опубликовал фотографии, на которых видны разрушения части здания.

Таракановский или Дубенский форт или, как его еще называют, Новая Дубенская крепость – это оборонительное сооружение, архитектурная достопримечательность XIX века. Она находится на балансе министерства обороны.

