У Рівненській області обвалилася частина Тараканівського форту

На Рівненщині обвалилася частина архітектурної пам’ятки XIX століття. Йдеться про Тараканівський форт

Як передає RegioNews, про це повідомив викладач Київського національного університету будівництва і архітектури Андрій Швачко.

Також він опублікував світлини, на яких видно руйнування частини будівлі.

Тараканівський, або Дубенський форт, або, як його ще називають, Нова Дубенська фортеця – це оборонна споруда, архітектурна пам'ятка ХІХ століття. Вона перебуває на балансі Міністерства оборони.

Нагадаємо, у 2024 році на Рівненщині зруйнували меморіал пам'яті євреям, які загинули від рук нацистів. Інцидент стався в урочищі "Папірня".