В Ровенской области исчез звездный олень Борис

Известный олень из Ровенщины скрылся от людей в лес

Это произошло после того, как животному оказали помощь после ДТП. От удара машины у животного была проблема с рогами и ногой.

Сначала Борис жил во дворе инженера по охране и защите леса Руслана Христюка, а затем для него начали строить вольер. Две недели назад животное ушло в лес и до сих пор не вернулось.

Как сообщалось, вечером 23 марта в Заречненском районе Ровенской области неизвестный водитель сбил популярного в соцсетях оленя Бориса. Впоследствии водителя разыскали.