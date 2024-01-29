В Ровенской области разрушили мемориал памяти евреям, погибшим от рук нацистов

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В Ровенской области в урочище "Папирня" неизвестные повредили мемориал памяти евреям, погибшим от рук нацистов в 1942 году. Правоохранители открыли уголовное производство и разыскивают причастных к преступлению

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Ровенской области, передает RegioNews.

По данным полиции, СБУ сообщила, что в одном из мессенджеров распространяют видео с разрушенным памятным знаком евреям, жителям Соснового-Людвиполя, погибшим от рук нацистов. Чтобы проверить эту информацию, 28 января полицейский офицер Сосновской общины поехал на то место.

"По результатам осмотра места происшествия и проанализированного видео полицейские выяснили, что неизвестное лицо мужского пола ударом ноги сбило одну из двух идентичных стел памятного знака, которая в результате падения раскололась на две части", — сообщила специалист отдела коммуникации полиции в области Светлана Карачун.

Правоохранители разыскивают причастных к преступлению и призывают жителей общины предоставить им любую информацию, связанную с инцидентом.

Правоохранители открыли уголовное производство по факту осквернения и разрушения памятника. Санкция статьи предусматривает ограничение или лишение свободы от трех до пяти лет.

Напомним, в селе Перерисль в Ивано-Франковской области 14 декабря демонтировали 7-метровый памятник советским солдатам времен Второй мировой войны.