На Рівненщині зник зірковий олень Борис

Відомий олень з Рівненщини втік від людей у ліс

Це сталося після того, як тварині надали допомогу після ДТП. Від удару машини у тварини була проблема з рогами та ногою.

Спершу Борис жив на подвір’ї інженера з охорони та захисту лісу Руслана Христюка, а потім для нього почали будувати вольєр. Два тижні тому тварина пішла у ліс та досі не повернулась.

Як повідомлялось, увечері 23 березня в Зарічненському районі Рівненської області невідомий водій збив популярного в соцмережах оленя Бориса. Згодом водія розшукали.