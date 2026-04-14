На Рівненщині зник зірковий олень Борис
Відомий олень з Рівненщини втік від людей у ліс
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на rivnepost.rv.ua.
Це сталося після того, як тварині надали допомогу після ДТП. Від удару машини у тварини була проблема з рогами та ногою.
Спершу Борис жив на подвір’ї інженера з охорони та захисту лісу Руслана Христюка, а потім для нього почали будувати вольєр. Два тижні тому тварина пішла у ліс та досі не повернулась.
Як повідомлялось, увечері 23 березня в Зарічненському районі Рівненської області невідомий водій збив популярного в соцмережах оленя Бориса. Згодом водія розшукали.
