На Рівненщині досі шукають 4-річного хлопчика: до операції залучили підводні дрони

На Дубровиччині правоохоронці та рятувальники продовжують масштабні пошуки 4-річного хлопчика, який зник 5 квітня

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що до операції долучили поліцію, водолазів, лісників і небайдужих місцевих жителів.

Наразі рятувальники використовують також підводні дрони для обстеження водойм.

Поліцейські разом із громадянами перевіряють закинуті господарства, криниці та чагарники. Лісники обстежують лісові масиви, а водолази вже перевірили водойму. Пошукові роботи тривають безперервно.

Як встановили правоохоронці, напередодні діти з Дубенського району приїхали в гості до 56-річної бабусі, оскільки їхня мати перебуває на заробітках за кордоном. Жінка самостійно виховує чотирьох дітей. У родині також є 18-річна дівчина та 15-річний хлопець. Сім’я характеризується позитивно та раніше не перебувала на обліках.

Під час перебування під наглядом бабусі, яка займалася домашніми справами, двоє найменших братів самостійно поїхали кататися на велосипедах. Коли діти довго не поверталися, рідні спочатку шукали їх самотужки, а згодом звернулися до поліції.

Того ж вечора, близько 20:00, правоохоронці виявили в місцевій річці Горинь тіло молодшої дитини. Хлопчику за 22 дні мало виповнитися 3 роки. Пошуки старшого, 4-річного хлопчика, тривають.

За фактом події слідчі розпочали досудове розслідування за статтею 166 Кримінального кодексу України (злісне невиконання обов’язків по догляду за дитиною).

Правоохоронці звертаються до громадян: якщо вам відома будь-яка інформація про можливе місце перебування дитини, негайно повідомте за телефонами: 066-479-50-18 або 112.

Нагадаємо, 5 квітня двоє хлопчиків віком 3 та 4 роки поїхали кататися на велосипедах і не повернулися. Згодом тіло молодшої дитини знайшли у річці. Пошуки 4-річного хлопчика продовжуються. Поліцейські, рятувальники, прикордонники та місцеві мешканці безперервно прочісують ліси, поля та сусідні села.