Вера не позволяет служить: в Ровенской области свидетеля Иеговы отправили под стражу

Ровенский апелляционный суд пересмотрел апелляционную жалобу свидетеля Евговы. Известно, что он отказался от мобилизации, аргументируя это религиозными убеждениями

Свидетельница Иеговы на Ровенщине судят за самовольное уход воинской части или места службы, а также неявку вовремя на службу без уважительных причин, совершенных в условиях военного положения. При этом он заявил, что его религиозные убеждения не разрешают проходить военную службу.

Однако прокуратура указала, что мужчина, несмотря на приказ о мобилизации и назначении на должность, почти год не являлся в воинскую часть. Поэтому прокурор настаивал, чтобы обвиняемого отправили под стражу для "выполнения возложенных на него процессуальных обязанностей".

В суде отметили, что когда государство находится в режиме военного положения, речь идет о необходимости воинской обязанности всех граждан: это касается и свидетелей Иеговы.

В результате суд не удовлетворяет жалобу мужчины. Таким образом, он отправляется под стражу, пока его дело продолжают рассматривать.

