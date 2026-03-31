31 марта 2026, 22:40

Вера не позволяет служить: в Ровенской области свидетеля Иеговы отправили под стражу

31 марта 2026, 22:40
Фото: из открытых источников
Ровенский апелляционный суд пересмотрел апелляционную жалобу свидетеля Евговы. Известно, что он отказался от мобилизации, аргументируя это религиозными убеждениями

Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета", передает RegioNews.

Свидетельница Иеговы на Ровенщине судят за самовольное уход воинской части или места службы, а также неявку вовремя на службу без уважительных причин, совершенных в условиях военного положения. При этом он заявил, что его религиозные убеждения не разрешают проходить военную службу.

Однако прокуратура указала, что мужчина, несмотря на приказ о мобилизации и назначении на должность, почти год не являлся в воинскую часть. Поэтому прокурор настаивал, чтобы обвиняемого отправили под стражу для "выполнения возложенных на него процессуальных обязанностей".

В суде отметили, что когда государство находится в режиме военного положения, речь идет о необходимости воинской обязанности всех граждан: это касается и свидетелей Иеговы.

В результате суд не удовлетворяет жалобу мужчины. Таким образом, он отправляется под стражу, пока его дело продолжают рассматривать.

Напомним, в Одессе работника общепита мобилизовали прямо из кухни. Инцидент произошел в конце февраля 2026 года.

суд мобилизация
31 марта 2026
Идентифицируй себя на камеру: как пожилые украинцы вынуждены бороться за пенсии
До 1 апреля пенсионеры, проживающие на временно оккупированных территориях (ВОТ), рискуют столкнуться с "заморозкой" пенсий если не подтвердят, что не получают выплаты из РФ
30 марта 2026
История из U420. Как "сувениры с кайфом" спровоцировали погромы по всей стране
Один из стремительно развивающихся в нынешних сложных условиях отечественных бизнесов вызвал определенные подозрения у журналистов. И оказалось, что все не так просто и однозначно...
25 марта 2026
Луцк без мэра: почему бывший юрист Палицы ушел с должности
Один представитель местного олигарха ушел, другой может прийти на его место
23 марта 2026
Ставка на ВПЛ: как переселенцы помогают развитию громад
В попытках сохранить города и села от запустения и вымывания ценных кадров, некоторые региональные администрации сделали ставку на внутренних переселенцев
Идентифицируй себя на камеру: как пожилые украинцы вынуждены бороться за пенсии
История из U420. Как "сувениры с кайфом" спровоцировали погромы по всей стране
