На Буковине арестовали автомобиль скорой, перевозивший уклонистов

Черновицкий апелляционный суд оставил по-прежнему арест автомобиля скорой помощи и вещественных доказательств. Известно, что речь идет о деле о незаконной переправке лиц через государственную границу

Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета".

Как известно, в салоне скорой помощи правоохранители обнаружили пять граждан Украины. По версии обвинения, они заплатили 60 000 долларов, чтобы незаконно пересечь государственную границу Украины за пределами пункта пропуска. По постановлению следователя судьи районного суда был наложен арест на транспортное средство: это был специализированный автомобиль скорой помощи.

В апелляционной жалобе защитник просил отменить постановление об аресте транспорта. Однако суд решил, что арест имущества наложен обоснованно. Таким образом, авто скорой помощи останется под арестом.

