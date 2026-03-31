31 березня 2026, 22:40

Віра не дозволяє служити: на Рівненщині свідка Єгови відправили під варту

31 березня 2026, 22:40
Фото з відкритих джерел
Рівненський апеляційний суд переглянув апеляційну скаргу свідка Євгови. Відомо, що він відмовився від мобілізації, аргументуючи це релігійними переконаннями

Про це повідомляє "Судово-юридична газета", передає RegioNews.

Свідка Єгови на Рівненщині судять за самовільне залишення військової частини або місця служби, а також нез’явлення вчасно на службу без поважних причин, вчинені в умовах воєнного стану. При цьому він заявив, що його релігійні переконання не дозволяють проходити військову службу.

Проте прокуратура вказала, що чоловік попри наказ про мобілізацію та призначення на посаду майже рік не з'являвся до військової частини. Тому прокурор наполягав, щоб обвинуваченого відправили під варту для "виконання покладених на нього процесуальних обов’язків".

У суді зауважили, що коли держава перебуває у режимі воєнного стану, йдеться про необхідність військового обов'язку всіх громадян: це стосується і свідків Єгови.

В результаті суд не задовільним скаргу чоловіка. Таким чином він відправляється під варту, доки його справу продовжують розглядати.

Нагадаємо, в Одесі працівника закладу громадського харчування мобілізували прямо з кухні. Інцидент стався наприкінці лютого 2026 року.

