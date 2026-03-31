На Хмельнитчине отправили за решетку военного, укравшего авто
Хмельницкий горрайонный суд рассмотрел уголовное производство по 26-летнему мужчине. Известно, что он, являясь военным ВСУ, совершил ряд уголовных правонарушений
Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета", передает RegioNews.
В июле прошлого года военный украл iPhone, кошелек с денежными средствами, свидетельством о регистрации транспортного средства марки Volkswagen, модели Transporter, а также ключи от транспортного средства марки Volkswagen, модели Transporter, 2000 года выпуска. Это он сделал в квартире знакомого, пока тот спал.
Впоследствии злоумышленник угнал авто и продал его за 1 200 долларов. Кроме того, правоохранители выяснили, что у него были при себе запрещенные вещества (PVP).
На суде военный не признал свою вину по поводу кражи авто и документов. Суд проанализировал материалы дела и назначил ему наказание в виде 5 лет и 6 месяцев лишения свободы.
