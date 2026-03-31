31 марта 2026, 14:05

На Хмельнитчине отправили за решетку военного, укравшего авто

Читайте також українською мовою
Фото: из открытых источников
Хмельницкий горрайонный суд рассмотрел уголовное производство по 26-летнему мужчине. Известно, что он, являясь военным ВСУ, совершил ряд уголовных правонарушений

Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета", передает RegioNews.

В июле прошлого года военный украл iPhone, кошелек с денежными средствами, свидетельством о регистрации транспортного средства марки Volkswagen, модели Transporter, а также ключи от транспортного средства марки Volkswagen, модели Transporter, 2000 года выпуска. Это он сделал в квартире знакомого, пока тот спал.

Впоследствии злоумышленник угнал авто и продал его за 1 200 долларов. Кроме того, правоохранители выяснили, что у него были при себе запрещенные вещества (PVP).

На суде военный не признал свою вину по поводу кражи авто и документов. Суд проанализировал материалы дела и назначил ему наказание в виде 5 лет и 6 месяцев лишения свободы.

Напомним, на Волыни будут судить шестерых пограничников, которые помогли выехать в Польшу более 150 человек.

суд Хмельницкая область военный
На Буковине арестовали автомобиль скорой, перевозивший уклонистов
31 марта 2026, 11:30
На Закарпатье будут судить таможенника, бравшего 5% "отката" за ввоз элитных часов
31 марта 2026, 06:17
На Буковине свидетель Иеговы отказался от мобилизации после ВЛК: какое наказание он получил
30 марта 2026, 18:25
Все новости »
30 марта 2026
История из U420. Как "сувениры с кайфом" спровоцировали погромы по всей стране
Один из стремительно развивающихся в нынешних сложных условиях отечественных бизнесов вызвал определенные подозрения у журналистов. И оказалось, что все не так просто и однозначно...
25 марта 2026
Луцк без мэра: почему бывший юрист Палицы ушел с должности
Один представитель местного олигарха ушел, другой может прийти на его место
23 марта 2026
Ставка на ВПЛ: как переселенцы помогают развитию громад
В попытках сохранить города и села от запустения и вымывания ценных кадров, некоторые региональные администрации сделали ставку на внутренних переселенцев
20 марта 2026
Бизнес на войне. Как на схемах ВВК формируется новая "элита"
Украинская армия страдает от нехватки рук на фронте, а в тылу страна захлебывается от схем при военно-врачебных комиссиях
В Славянске враг ударил по железной дороге: ранены четверо работников
31 марта 2026, 14:29
Мандротерапия по-полтавски: семьи защитников побывали в Опишне
31 марта 2026, 13:57
Смертельное ДТП в Киевской области: квадроцикл влетел в дерево
31 марта 2026, 13:45
КОРД ​​в Днепре: спецназовцы работают возле возможных колл-центров
31 марта 2026, 13:14
Смерть подростка в Киеве: за продажу наркотиков будут судить 20-летнего юношу
31 марта 2026, 12:59
Дроны 225-го ОШП помогли украинским пленным сбежать из рук оккупантов
31 марта 2026, 12:41
В Киевской области дельцы продавали документы уклонистам за тысячи долларов
31 марта 2026, 12:30
Для восстановления сил: на Днепропетровщине открыли пространство поддержки для женщин
31 марта 2026, 12:12
Эксправохранитель стрелял по военным под Запорожьем – дело направили в суд
31 марта 2026, 11:54
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
