В Ровенской области поезд наехал на авто: водитель и пассажир погибли, машину сокрушило
В Ровенской области произошла авария с поездом и авто. Машина была на путях
Об этом сообщает полиция Ровенской области, передает RegioNews.
Известно, что на Радивылищине поезд наехал на автомобиль. В результате аварии погибли двое мужчин. Один из них пытался спасти, однако, к сожалению, ничего не помогло.
Инцидент произошел 2 мая, около 19:30 в селе Рудня пассажирский поезд сообщением "Ужгород-Харьков" наехал на автомобиль ВАЗ 2109. Автомобиль тогда находился на путях. Теперь стражи порядка расследуют обстоятельства трагедии.
Напомним, ранее в Житомирской области поезд насмерть сбил мужчину. Известно, что мужчина находился на железнодорожном пути. В результате он скончался на месте.
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