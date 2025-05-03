На Рівненщині сталась аварія з потягом і авто. Машина була на коліях

Про це повідомляє поліція Рівненської області, передає RegioNews.

Відомо, що на Радивиліщині потяг наїхав на автомобіль. Внаслідок аварії загинули двоє чоловіків. Одного з них намагались врятувати, проте, на жаль, нічого не допомогло.

Інцидент стався 2 травня, близько 19:30 у селі Рудня пасажирський потяг сполученням "Ужгород-Харків" наїхав на автомобіль ВАЗ 2109. Автівка тоді перебувала на коліях. Тепер правоохоронці розслідують обставини трагедії.

Нагадаємо, раніше на Житомирщині потяг на смерть збив чоловіка. Відомо, що чоловік знаходився на залізничній колії. У результаті він помер на місці.