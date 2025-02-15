В Сумской области в лесополосе нашли 5 кг ртути

фото: ГСЧС

В Роменском районе Сумской области спасатели изъяли почти 5 кг ртути

Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС, передает RegioNews.

Вблизи села Овлаши в лесополосе местный житель обнаружил металлический ящик с резиновыми емкостями с ртутью, одна из которых была повреждена.

Химики ГСЧС, используя специальные средства защиты, осторожно собрали около 5 кг опасных веществ в специальные герметичные пакеты и провели демеркуризацию местности.

Напомним, утром 11 февраля в Сумской области обнаружили неизвестный российский дрон без боевой части. Его изъяли взрывотехники.