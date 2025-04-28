В Харьковской области взорвалась машина разминирования

фото: ГСЧС

В Студенческом лесничестве в Харьковской области взорвалась машина механизированного разминирования

Об этом Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям сообщила в Facebook, передает RegioNews.

Как отмечается, при проведении работ по разминированию противопожарных разрывов на территории Студенецкого лесничества Изюмского района Харьковской области произошла детонация взрывоопасного предмета под рабочим органом машины механизированного разминирования Komatsu.

К счастью, обошлось без пострадавших.

Напомним, житель Харьковщины может сесть на 3 года за незаконно спиленные 16 деревьев.