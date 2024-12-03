Поймал бобра: на Ровенщине обнаружили браконьера
На днях в Ровенской области пограничники с помощью беспилотника заметили в пограничье мужчину
Об этом сообщает Госпогранслужба, передает RegioNews.
Как оказалось, мужчина браконьерским способом поймал бобра.
Относительно нарушителя составили протокол. Решение по делу будет принимать суд.
Напомним, ранее в нацпарке в Одесской области задержали браконьера, который выловил рыбы более чем на 18 млн грн.
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