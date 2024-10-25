В Ровенской области 14-летние школьницы на скутере протаранили забор: водительница в коме

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Серьезная авария произошла вечером, 23 октября, в селе Воронки Варашского района. Водительница мопеда получила открытую черепно-мозговую травму и впала в кому

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Ровенской области, передает RegioNews.

По материалам следствия, около 20:00 на закругленном участке дороги шофер скутера Yamaha потеряла управление и врезалась в деревянный забор. Серьезные травмы получила 14-летняя девочка-подросток и ее подруга.

"В результате ДТП водительницу госпитализирован в реанимацию, где у нее диагностировали открытую черепно-мозговую травму и кому. Пассажирка двухколесного, одноклассница водительницы, получила перелом плеча", – говорится в сообщении.

Отмечается, что обе несовершеннолетние катались на скутере без мотошлемов. Правоохранители выясняют все обстоятельства ДТП. Продолжается досудебное расследование.

Напомним, 22 октября в Ровенской фургон вылетел на "встречную" и врезался в автомобиль с детьми: 10-летняя девочка в реанимации.