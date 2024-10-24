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24 октября 2024, 22:18

На Ровенщине 2-летний мальчик попал в больницу с выколотым глазом: полиция выясняет, что случилось

24 октября 2024, 22:18
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Фото: Лиана Диновская с пострадавшим мальчиком
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В Ровенской области 2-летний мальчик попал в больницу с травмой глаза, ранами уха и другими телесными повреждениями

О случившемся сообщила полиция Ровенщины, передает RegioNews.

Правоохранители получили обращение об инциденте от медиков Ровенской областной детской клинической больницы 16 октября.

По данным полиции, на учете семья не состоит. Однако мать неоднократно привлекалась к административной ответственности.

Начато досудебное расследование по факту злостного неисполнения обязанностей по уходу за ребенком.

На инцидент отреагировала директор Ровенского городского центра социальных служб Лиана Диновская. Она рассказала, что лично приехала в больницу, чтобы пообщаться с матерью пострадавшего ребенка. В медучреждении мальчик находится с ней.

"По ее словам, такое с ним могла сделать 30-летняя дочь ее свекрови, которая агрессивна. Впрочем, утверждать точно она не может: не помнит, что произошло. Ведь все три женщины были в состоянии сильного алкогольного опьянения. Считаю, что между собой они договорились не говорить о событиях того дня, потому что понимают, что за это предусмотрено наказание", - считает Диновская.

По словам матери ребенка, травмы малышу нанес другой 5-летний мальчик колесом от игрушечной машины. Дети будто бы вместе играли в комнате.

Как заявили в полиции, с целью установления всех обстоятельств инцидента привлекли также работников службы по делам детей: потерпевшего мальчика и его 3-летнего братика изъяли.

Напомним, ранее стало известно о задержании 27-летнего жителя Одесской области по подозрению в избиении двоих детей. Впоследствии ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. Мужчине грозит восемь лет тюрьмы.

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