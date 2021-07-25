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25 июля 2021, 15:13 1733

В Кировоградской области утонули две девочки

25 июля 2021, 15:13 1733
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Фото из открытых источников
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В Кировоградской области на местном пруду трагически умерли две девочки 2013 и 2014 годов рождения

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.

"Чрезвычайное происшествие случилось 24 июля в селе Коротяк. По предварительным данным дети находились возле водоема и в какой-то момент скрылись из поля зрения взрослых. В 16:00 местные жители подняли тело первого ребенка, в 22:00 водолазы ГСЧС нашли и подняли тело второй девочки", - рассказали спасатели.

Всего с начала года, утверждают в ГСЧС Украины, в стране на водных объектах погибли 866 человек. Из них 94 – дети.

Напомним, недавно на Одесском курорте утонули отец с сыном.

Также сообщалось, что в пруду на Черниговщине утонули двое братьев

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