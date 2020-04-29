В Ровенской области отказались принять в больницу тяжелобольную с подозрением на COVID-19

Врачи не хотели принять в реанимацию женщину с высокой температурой и признаками инфаркта

Врачи не хотели принять в реанимацию женщину с высокой температурой и признаками инфаркта

85-летней жительнице села Клевань Ровенской области стало плохо дома. На вызов приехала скорая помощь, женщину забрали в больницу, однако там ей отказали в реанимации, пишет RegioNews со ссылкой на Факти. Кроме подозрения на коронавирус, медики обнаружили признаки инфаркта.

"Больная была в тяжелом состоянии, у нее были дистанционные хрипы, пекло за грудиной. Впоследствии ее состояние ухудшилось, женщина посинела, у нее пошла пена изо рта", – рассказала врач скорой помощи.

По словам внучки пациентки, с температурой пришлось бороться мокрой простыней.

"Уже когда начала идти пена изо рта, когда она начала хрипеть, я поняла, что это такие признаки, когда, как говорят, перед смертью, - рассказала внучка. - В больнице нам так и сказали: куда хотите, туда и идите. Вот это была их фраза. Медсестра и шофер стоят растерянные, у них уже, извините, цензурной лексики не хватало".

У закрытых дверей приемного отделения карета скорой простояла полтора часа. За это время пожилой пенсионерке становилось все хуже.

В реанимацию пациентку положили после только после звонков руководству больницы и в полицию. Экспресс-тест на Covid-19 у больной оказался отрицательным. Женщине установили предварительный диагноз – острая сердечно-сосудистая недостаточность.

До следующей недели пенсионерка будет находится под присмотром медиков.

В больнице пообещали провести служебное расследование относительно действий врачей.