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Валерія Ясницька журналіст info@regionews.ua
29 квітня 2020, 13:02 3

На Рівненщині відмовилися прийняти до лікарні важкохвору з підозрою на COVID-19

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29 квітня 2020, 13:02 3
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Лікарі не хотіли прийняти до реанімації жінку з високою температурою та ознаками інфаркту
Лікарі не хотіли прийняти до реанімації жінку з високою температурою та ознаками інфаркту

85-річній жительці села Клевань Рівненської області стало погано вдома. На виклик приїхала швидка допомога, жінку забрали до лікарні, однак там відмовили їй у реанімації, пише RegioNews з посиланням на Факти. Окрім підозри на коронавірус, медики виявили ознаки інфаркту.

"Хвора була у важкому стані, у неї були дистанційні хрипи, пекло за грудиною. Згодом її стан погіршився, жінка посиніла, у неї пішла піна з рота", – розповіла лікар швидкої допомоги.

За словами внучки пацієнтки, з температурою довелося боротися мокрим простирадлом.

"Вже коли почала йти піна з рота, коли вона почала хрипіти, я зрозуміла, що це такі ознаки, коли, як кажуть, перед смертю, - розповіла онука. - У лікарні нам так і сказали: куди хочете, туди і йдіть. Оце їхня була фраза. Медсестра і шофер стоять розгублені, в них вже, вибачте, цензурної лексики не вистачало".

Біля зачинених дверей приймального відділення карета швидкої простояла півтори години. За цей час літній пенсіонерці ставало дедалі гірше.

У реанімацію пацієнтку поклали після лише після дзвінків керівництву лікарні та до поліції. Експрес-тест на Covid-19 у хворої виявився негативним. Жінці встановили попередній діагноз – гостра серцево-судинна недостатність.

До наступного тижня пенсіонерка перебуватиме під наглядом медиків.

У лікарні пообіцяли провести службове розслідування щодо дій лікарів.


Рівне лікарні хворі лікарі медики розслідування коронавірус
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