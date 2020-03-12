Депутаты луцкого горсовета не отчитываются публично перед избирателями

Среди 42 депутатов Луцкого городского совета никто не отчитывался перед избирателями на публичном мероприятии о результатах своей работы в 2019 году. Вместе с тем, пока только восемь депутатов опубликовали свои письменные отчеты на официальном сайте Луцкого городского совета

Фото: Луцкий городской совет

Среди 42 депутатов Луцкого городского совета никто не отчитывался перед избирателями на публичном мероприятии о результатах своей работы в 2019 году. Вместе с тем, пока только восемь депутатов опубликовали свои письменные отчеты на официальном сайте Луцкого городского совета

Такие результаты получили в результате мониторинга и исследования аналитики Центра Политического Анализа и Избирательного Консалтинга (ЦПАИК), пишет RegioNews.

В рамках инициативы "Аттестация депутатов местных советов" представители ЦПАВК мониторили результаты публичной отчетности перед избирателями на открытых мероприятиях. По состоянию на начало марта 2020 ни один из местных избранников не сообщил ни о результатах отчета, ни о запланированных публичные отчеты.

Аналитики ЦПАВК обратились с информационным запросом к секретарю горсовета Луцка Григория Пустовит с просьбой сообщить, кто из депутатов обращался с просьбой оказать содействие в организации его публичного отчета. Григорий Пустовит ответил, что ни один из депутатов с такой просьбой не обращался.

Григорий Пустовит сообщил также, что в Луцке действует программа "Прозрачная власть", в рамках которой освещают деятельность депутатов городского совета по телевидению в программе "Луцкий депутат". Посмотрев эфиры эксперты выяснили, что в 2019 году по телевидению выступали лишь 69% депутатов.

По состоянию на начало марта 2020 году лишь восемь депутатов из 42 (19%) опубликовали свои письменные отчеты по 2019 на официальном сайте Луцкого городского совета. Также на сайте размещены отчеты фракций ВО "Свобода" и "Объединения "Самопомощь"в Луцком горсовете.

Анализ отчетов показал, что ни один из них не соответствует требованиям закона. В частности, отчеты не содержат информации о ходе выполнения решений Луцкого горсовета, а также о личном участии депутатов в обсуждении, принятии и в организации выполнения решений совета. Не указано, как принятые решения реализованы на практике, как они повлияли на развитие города.

Напомним, что согласно Закону "О статусе депутатов местных советов" депутат местного совета не реже одного раза в год обязан отчитываться о своей работе перед избирателями. Такие же требования содержатся в Уставе теробщин города Луцка.