10:15  12 марта
В "ДНР" заявили о договоренности прямых переговоров с Украиной – СМИ
11:46  12 марта
Ветераны АТО сорвали презентацию "платформы примирения" Сивохо
08:26  12 марта
"Дела Майдана": ГБР провело следственный эксперимент по расстрелам на Институтской
UA | RU
UA | RU
12 марта 2020, 09:56 1

Депутаты луцкого горсовета не отчитываются публично перед избирателями

Читайте також
українською мовою
12 марта 2020, 09:56 1
Читайте також українською мовою
Среди 42 депутатов Луцкого городского совета никто не отчитывался перед избирателями на публичном мероприятии о результатах своей работы в 2019 году. Вместе с тем, пока только восемь депутатов опубликовали свои письменные отчеты на официальном сайте Луцкого городского совета
Фото: Луцкий городской совет
Среди 42 депутатов Луцкого городского совета никто не отчитывался перед избирателями на публичном мероприятии о результатах своей работы в 2019 году. Вместе с тем, пока только восемь депутатов опубликовали свои письменные отчеты на официальном сайте Луцкого городского совета

Такие результаты получили в результате мониторинга и исследования аналитики Центра Политического Анализа и Избирательного Консалтинга (ЦПАИК), пишет RegioNews.

В рамках инициативы "Аттестация депутатов местных советов" представители ЦПАВК мониторили результаты публичной отчетности перед избирателями на открытых мероприятиях. По состоянию на начало марта 2020 ни один из местных избранников не сообщил ни о результатах отчета, ни о запланированных публичные отчеты.

Аналитики ЦПАВК обратились с информационным запросом к секретарю горсовета Луцка Григория Пустовит с просьбой сообщить, кто из депутатов обращался с просьбой оказать содействие в организации его публичного отчета. Григорий Пустовит ответил, что ни один из депутатов с такой просьбой не обращался.

Григорий Пустовит сообщил также, что в Луцке действует программа "Прозрачная власть", в рамках которой освещают деятельность депутатов городского совета по телевидению в программе "Луцкий депутат". Посмотрев эфиры эксперты выяснили, что в 2019 году по телевидению выступали лишь 69% депутатов.

По состоянию на начало марта 2020 году лишь восемь депутатов из 42 (19%) опубликовали свои письменные отчеты по 2019 на официальном сайте Луцкого городского совета. Также на сайте размещены отчеты фракций ВО "Свобода" и "Объединения "Самопомощь"в Луцком горсовете.

Анализ отчетов показал, что ни один из них не соответствует требованиям закона. В частности, отчеты не содержат информации о ходе выполнения решений Луцкого горсовета, а также о личном участии депутатов в обсуждении, принятии и в организации выполнения решений совета. Не указано, как принятые решения реализованы на практике, как они повлияли на развитие города.

Напомним, что согласно Закону "О статусе депутатов местных советов" депутат местного совета не реже одного раза в год обязан отчитываться о своей работе перед избирателями. Такие же требования содержатся в Уставе теробщин города Луцка.


міська рада луцьк
Депутатов Хмельницкого горсовета хотят лишить мандатов за прогулы
11 марта 2020, 18:55
Херсонские депутаты сорвали сессию городского совета
27 февраля 2020, 13:49
Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
11 марта 2020, 14:09
Гончарук записал видеообращение к украинцам и улетел на отдых
07 марта 2020, 18:02
Только в одной стране Евросоюза нет больных коронавирусом
08 марта 2020, 15:50
Коронавирус: Кабмин ввел карантин в Украине
11 марта 2020, 13:11
Нашлась страна, которая примет пассажиров многострадального лайнера
08 марта 2020, 16:45
Украинцы летели вместе с больной коронавирусом молдованкой
08 марта 2020, 12:37
Последние Популярные
Ульяна Супрун
Сергей Куюн
Вадим Денисенко
Все блоги »
Ход темной лошадкой. Зачем Зеленскому в сумских губернаторах харьковский "варяг" Грищенко
11 марта 2020, 17:51
Почему партию Порошенко на Ровенщине хотят отдать экс-ведущему "5 канала"
10 марта 2020, 17:23
Все публикации »
ЗеКабмин. Весенняя пересадка – Спецвыпуск "НеПогоды"
05 марта 2020, 21:00
Королевскую изгоняют, а "слугам народа" охлаждают пыл, – НеПогода
04 марта 2020, 17:50
Зачем Гончаруку наркотики и кого снесёт ураганом Юлия? – НеПогода
27 февраля 2020, 15:28
Все видео »
Кучер Алексей Владимирович
Председатель Харьковской областной государственной администрации
Габинет Дмитрий Анатольевич
Председатель Хмельницкой областной государственной администрации
Коваль Виталий
Председатель Ривненской областной государственной администрации
Все досье »