Депутатов Хмельницкого горсовета хотят лишить мандатов за прогулы
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на результаты мониторинга посещений депутатами заседаний постоянных комиссий в 2019 году, обнародованные общественной кампанией "Аттестация депутатов местных советов".
По итогам посещений заседаний постоянных комиссий реже бывали на них Лев Бирюк (посетил два из шести заседаний), Наталья Собко (3 из 11 заседаний), Александр Сидорук (13 из 32 заседаний), обязывает (9 из 22 заседаний), Руслан Афийчук ( 10 из 22 заседаний) и Андрей Черницкий (16 из 35 заседаний).
Согласно статьи 37 Закона Украины "О статусе депутатов местных советов", основанием для отзыва депутата местного совета по народной инициативе является "пропуск депутатом местного совета в течение года более половины пленарных заседаний совета или заседаний постоянной комиссии без уважительных причин", а значит, есть основание лишить мандатов депутатов-прогульщиков.
Общественная кампания "Аттестация депутатов местных советов" провела также мониторинг сессий Хмельницкого городского совета в 2019 году.
Результаты исследования показали, что в 2019 году состоялось восемь сессий Хмельницкого городского совета. В целом избранники ответственно относятся к депутатских обязанностям, однако двое депутатов Руслан Афийчук и Наталья Собко, присутствовали только на половине пленарных заседаний сессий. Наталья Собко и в 2018 посетила лишь три из девяти сессий городского совета.
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