В Киевской области мужчина изнасиловал ребенка с инвалидностью
В Киевской области 32-летний мужчина получил подозрение. Речь идет о сексуальном насилии над несовершеннолетней
Об этом сообщает полиция Ивано-Франковской области, передает RegioNews.
Преступление произошло, когда мужчина находился в доме, где проживает сожитель матери несовершеннолетней. Дочь женщины имеет инвалидность из-за нарушения опорно-двигательного аппарата.
Муж воспользовался тем, что остался с подростком наедине, и стал склонять ее к интиму. Девочка отказала, но его не остановило: он ее изнасиловал.
В ближайшее время мужчина предстанет перед судом.
Напомним, ранее Верховный Суд оставил без изменений приговор жителю Львова за изнасилование 11-летнего мальчика . Злоумышленник получил 13 лет лишения свободы.
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