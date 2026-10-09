В Киевской области мужчина изнасиловал ребенка с инвалидностью

Фото: Национальная полиция

В Киевской области 32-летний мужчина получил подозрение. Речь идет о сексуальном насилии над несовершеннолетней

Об этом сообщает полиция Ивано-Франковской области, передает RegioNews.

Преступление произошло, когда мужчина находился в доме, где проживает сожитель матери несовершеннолетней. Дочь женщины имеет инвалидность из-за нарушения опорно-двигательного аппарата.

Муж воспользовался тем, что остался с подростком наедине, и стал склонять ее к интиму. Девочка отказала, но его не остановило: он ее изнасиловал.

В ближайшее время мужчина предстанет перед судом.

Напомним, ранее Верховный Суд оставил без изменений приговор жителю Львова за изнасилование 11-летнего мальчика . Злоумышленник получил 13 лет лишения свободы.