На Київщині чоловік зґвалтував дитину з інвалідністю

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На Київщині 32-річний чоловік отримав підозру. Йдеться про сексуальне насильство над неповнолітньою

Про це повідомляє поліція Івано-Франківської області, передає RegioNews.

Злочин стався, коли чоловік був у будинку, де проживає співмешканець матері неповнолітньої. Донька жінки має інвалідність через порушення опорно-рухового апарату.

Чоловік скористався тим, що залишився з підліткою наодинці, та почав схиляти її до інтиму. Дівчинка відмовила, але його не не зупинило: він її зґвалтував.

Найближчим часом чоловік постане перед судом.

Нагадаємо, раніше Верховний Суд залишив без змін вирок жителю Львова за згвалтування 11-річного хлопчика. Зловмисник отримав 13 років позбавлення волі.