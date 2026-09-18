10:56  18 вересня
На Львівщині зафіксували землетрус магнітудою 2,0
10:14  18 вересня
На Прикарпатті водій врізався в авто перед переходом: постраждала дитина
01:35  18 вересня
Співачка Надя Дорофєєва готується до операції
UA | RU
UA | RU
18 вересня 2026, 15:47

На Прикарпатті троє людей віддали шахраям близько 700 тисяч гривень

18 вересня 2026, 15:47
Читайте также на русском языке
Фото: поліція Івано-Франківської області
Читайте также
на русском языке

За минулу добу троє мешканців Івано-Франківської області стали жертвами шахрайських схем. Загалом вони втратили близько 700 тисяч гривень. Найбільшу суму — майже 500 тисяч гривень — чоловік переказав за трактор, якого так і не отримав

Про це повідомили в поліції Івано-Франківської області, передає RegioNews.

40-річний мешканець Городенківської територіальної громади знайшов у соцмережі оголошення про продаж трактора з-за кордону. Після спілкування з продавцем чоловік погодився на купівлю та двома платежами перерахував близько 500 тисяч гривень.

Після отримання грошей продавець перестав виходити на зв’язок. Обіцяної техніки покупець так і не отримав.

Ще однією потерпілою стала 39-річна мешканка Івано-Франківська. У соцмережі вона познайомилася з невідомим чоловіком, який заявив, що нібито надіслав їй коштовний подарунок з-за кордону.

Згодом жінці повідомили, що для отримання посилки потрібно перерахувати гроші на банківський рахунок. Вона здійснила кілька платежів на загальну суму понад 170 тисяч гривень. Після цього зрозуміла, що стала жертвою шахрайства, та звернулася до поліції.

Ще один випадок правоохоронці зафіксували на Калущині. 41-річний мешканець району виявив два невідомі платежі з кредитної банківської картки, якою не користувався. Загалом із рахунку списали 39 тисяч гривень.

За всіма фактами слідчі розпочали кримінальні провадження за статтею 190 Кримінального кодексу України — шахрайство.

Правоохоронці радять не переказувати значні суми наперед за товари, особливо незнайомим продавцям у соцмережах. Перед купівлею варто перевіряти продавця та обирати способи оплати, які передбачають розрахунок після отримання товару.

Також поліція закликає не сплачувати "митні збори", "доставку" чи інші платежі за нібито подарунки та посилки від незнайомців з-за кордону.

Не варто повідомляти стороннім дані банківських карток, паролі, PIN-коди та коди підтвердження з SMS. Поліція рекомендує контролювати рух коштів на рахунках і налаштувати сповіщення про банківські операції.

Якщо людина виявила невідоме списання коштів або зрозуміла, що стала жертвою шахраїв, необхідно одразу заблокувати картку, звернутися до банку та повідомити поліцію за номером 102.

Нагадаємо, що правоохоронці попередили українців про схему шахраїв. Потенційних жертв вони шукають в Telegram.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Прикарпаття шахраї Івано-Франківська область
07 вересня 2026
Кава під КАБи, або тривоги нон-стоп. Чому Київ може повчитися у Сум
Як виживає місто на північному сході країни та планує захищати укриття від осквернювачів
04 вересня 2026
Порожні полиці: наскільки серйозним є виникнення продовольчої кризи в Україні
Руйнування логістичних центрів провокує подорожчання продовольчих товарів на 10-15% і дефіцит деяких товарів. Втім, масовані обстріли – лише один з факторів, що загрожує продовольчій безпеці країни
21 серпня 2026
Нові бідні: як життя в Україні перетворюється на виживання
За оцінками Світового банку, рівень бідності в Україні за роки повномасштабної війни зріс удвічі: з 20% у 2021 році – до 41,6% на початку 2026 року. З'явилися й нові прошарки бідних, яких до цього не ...
10 серпня 2026
Країні потрібні люди: за яких умов українців стане більше
Низька народжуваність і страх засилля мігрантами викликають у багатьох українців почуття тривоги за майбутнє країни. Але попри важку демографічну кризу, все ж є шляхи зупинити Україну від обезлюднення
У Дніпрі засудили на 10 років чоловіка за замах на вбивство рідного брата
18 вересня 2026, 15:58
У службовому авто Садового знайшли пристрій для прослуховування
18 вересня 2026, 15:39
У Дніпрі ділок продав чоловіку "шлях через кордон"
18 вересня 2026, 15:15
На Рівненщині крадії злили дизель з вантажівки на майже 150 тисяч
18 вересня 2026, 14:50
Подвійна реальність: чому українці себе недооцінюють, а ворог – переоцінює
18 вересня 2026, 14:12
В Одесі суд покарав фанатку РФ і зобов'язав її читати "Тигроловів"
18 вересня 2026, 13:50
У Запоріжжі судитимуть 22-річну дівчину за спробу продати двох доньок за $2000
18 вересня 2026, 13:43
Карпатська вісімка: Україна створила новий формат співпраці з країнами Європи
18 вересня 2026, 13:39
У Харкові директор ліцею торгував бронюванням
18 вересня 2026, 13:30
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Кава під КАБи, або тривоги нон-стоп. Чому Київ може повчитися у Сум
Порожні полиці: наскільки серйозним є виникнення продовольчої кризи в Україні
Всі публікації »
Юрій Касьянов
Валерій Пекар
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Всі блоги »