На Прикарпатті троє людей віддали шахраям близько 700 тисяч гривень

Фото: поліція Івано-Франківської області

За минулу добу троє мешканців Івано-Франківської області стали жертвами шахрайських схем. Загалом вони втратили близько 700 тисяч гривень. Найбільшу суму — майже 500 тисяч гривень — чоловік переказав за трактор, якого так і не отримав

Про це повідомили в поліції Івано-Франківської області, передає RegioNews .

40-річний мешканець Городенківської територіальної громади знайшов у соцмережі оголошення про продаж трактора з-за кордону. Після спілкування з продавцем чоловік погодився на купівлю та двома платежами перерахував близько 500 тисяч гривень.

Після отримання грошей продавець перестав виходити на зв’язок. Обіцяної техніки покупець так і не отримав.

Ще однією потерпілою стала 39-річна мешканка Івано-Франківська. У соцмережі вона познайомилася з невідомим чоловіком, який заявив, що нібито надіслав їй коштовний подарунок з-за кордону.

Згодом жінці повідомили, що для отримання посилки потрібно перерахувати гроші на банківський рахунок. Вона здійснила кілька платежів на загальну суму понад 170 тисяч гривень. Після цього зрозуміла, що стала жертвою шахрайства, та звернулася до поліції.

Ще один випадок правоохоронці зафіксували на Калущині. 41-річний мешканець району виявив два невідомі платежі з кредитної банківської картки, якою не користувався. Загалом із рахунку списали 39 тисяч гривень.

За всіма фактами слідчі розпочали кримінальні провадження за статтею 190 Кримінального кодексу України — шахрайство.

Правоохоронці радять не переказувати значні суми наперед за товари, особливо незнайомим продавцям у соцмережах. Перед купівлею варто перевіряти продавця та обирати способи оплати, які передбачають розрахунок після отримання товару.

Також поліція закликає не сплачувати "митні збори", "доставку" чи інші платежі за нібито подарунки та посилки від незнайомців з-за кордону.

Не варто повідомляти стороннім дані банківських карток, паролі, PIN-коди та коди підтвердження з SMS. Поліція рекомендує контролювати рух коштів на рахунках і налаштувати сповіщення про банківські операції.

Якщо людина виявила невідоме списання коштів або зрозуміла, що стала жертвою шахраїв, необхідно одразу заблокувати картку, звернутися до банку та повідомити поліцію за номером 102.

Нагадаємо, що правоохоронці попередили українців про схему шахраїв. Потенційних жертв вони шукають в Telegram.