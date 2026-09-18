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По состоянию на утро 18 сентября из-за боевых действий и вражеских обстрелов энергетической инфраструктуры частично обесточены потребители в четырех областях Украины

Об этом сообщает Минэнерго, передает RegioNews.

Речь идет о Днепропетровской, Запорожской, Сумской и Харьковской областях. Везде, где позволяет ситуация с безопасностью, продолжаются восстановительные работы.

Кроме последствий обстрелов, зафиксировано обесточивание из-за непогоды. В частности, без электроснабжения остаются 24 населенных пункта в Житомирской области. Ремонтные бригады работают над восстановлением.

Отмечается, что применение ограничений на электроэнергию 18 сентября не прогнозируется. Потребителей просят по возможности перенести активное энергопотребление на дневное время (с 11:00 до 15:00) и бережливо использовать электроэнергию вечером (с 18:00 до 22:00). Это помогает снизить нагрузку на энергосистему.

Напомним, в ночь на 18 сентября РФ атаковала Украину 93 ударными БПЛА разного типа Shahed, а также "Бандероль"/"Дань-Т".